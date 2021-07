Évaux-les-Bains Evaux-les-Bains Creuse, Évaux-les-Bains Sur les traces des thermes antiques Evaux-les-Bains Évaux-les-Bains Catégories d’évènement: Creuse

### Participez à cette balade commentée, en compagnie de Juliette Chalard-Deschamps, médiatrice du patrimoine de la Région Nouvelle-Aquitaine. La promenade en extérieur est une boucle d’environ 2km, depuis la zone d’entrée de la galerie d’accès des thermes antiques jusqu’à l’emplacement des bassins antiques et des bâtiments des thermes actuels. Les explications s’appuieront sur des photographies de fouilles archéologiques et des restitutions 3D pour se projeter dans le passé. L’histoire et l’architecture des thermes actuels seront également abordées au cours de la visite. Pour en savoir plus : Parcours Vidéoguide d’Evaux-les-Bains : [https://www.videoguidenouvelleaquitaine.fr/destinations/evaux-les-bains](https://www.videoguidenouvelleaquitaine.fr/destinations/evaux-les-bains)

Gratuit. Entrée libre. Rdv : escaliers sous le parc de l’église d’Evaux-les-Bains. Nombre de places limité. Prévoir des chaussures confortables.

