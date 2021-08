Sur les traces des templiers… Musée Hugues de Payns, 18 septembre 2021, Payns.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Hugues de Payns

### Au cœur de la vallée de la Seine, venez découvrir l’histoire oubliée du fondateur de l’ordre du Temple et les découvertes archéologiques faites sur le site de la commanderie lors d’un sondage. Le Musée des Templiers – Hugues de Payns raconte l’histoire passionnante et mystérieuse des Templiers et de leur premier maître : le chevalier champenois Hugues de Payns. Il rend également compte de la découverte du trésor monétaire de la commanderie de Payns et du sondage archéologique de cette même commanderie mené en 1998. Vous pourrez y découvrir son histoire au travers de films et de maquettes.

Plein Tarif 5 € ; Tarif réduit (10 – 15 ans) 2 € ; Gratuit -10 ans.

Musée Hugues de Payns 10 voie Riot, 10600 Payns Payns Aube



