### Découvrez, accompagné d’un guide, la chapelle templière et les bâtiments qui forment la commanderie. Dans la limite de places disponibles et par groupe de 15 personnes, partez à la découverte de l’un des sites templiers le mieux conservé du nord de la France. Edifiée par les Templiers, puis léguée aux Hospitaliers, la commanderie devient, après la révolution, une exploitation agricole. Durant la visite guidée, vous découvrirez l’histoire de l’Ordre du Temple et les raisons de sa chute ainsi que les différentes périodes d’occupation du site et les modifications apportées au fil des années.

Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de place limité. Durée : 1h.

