Sur les traces des petits cro-magnon

Sur les traces des petits cro-magnon, 5 août 2022, . Sur les traces des petits cro-magnon

2022-08-05 15:00:00 – 2022-08-05 16:30:00 Venez jouer au musée lors d’une visite sensorielle à la découverte de la vie des petits Cro-Magnon. Comment vivaient-ils ? À quoi jouaient-ils ? Avec les matériaux de l’époque, venez vous essayer à la fabrication d’une « trousse d’écolier préhistorique ». Mais qu’y a-t-il à l’intérieur ? Venez jouer au musée lors d’une visite sensorielle à la découverte de la vie des petits Cro-Magnon. Comment vivaient-ils ? À quoi jouaient-ils ? Avec les matériaux de l’époque, venez vous essayer à la fabrication d’une « trousse d’écolier préhistorique ». Mais qu’y a-t-il à l’intérieur ? Venez jouer au musée lors d’une visite sensorielle à la découverte de la vie des petits Cro-Magnon. Comment vivaient-ils ? À quoi jouaient-ils ? Avec les matériaux de l’époque, venez vous essayer à la fabrication d’une « trousse d’écolier préhistorique ». Mais qu’y a-t-il à l’intérieur ? dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville