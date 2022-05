Sur les traces des orchidées sauvages Saint-Urcisse Saint-Urcisse Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Saint-Urcisse

Sur les traces des orchidées sauvages Saint-Urcisse, 14 mai 2022, Saint-Urcisse. Sur les traces des orchidées sauvages Saint-Urcisse Mairie Saint-Urcisse

2022-05-14 09:30:00 – 2022-05-14 12:00:00 Saint-Urcisse Mairie

Saint-Urcisse Lot-et-Garonne Saint-Urcisse EUR Découvrez la biodiversité du site Natura 2000 des Coteaux du ruisseau des Gascons et – dans cet endroit préservé – observez de près les fameuses orchidées sauvages.

Avec Morgane d’Au Fil des Séounes et Florent du Conservatoire des Espaces Naturels, co-gestionnaires de ce site Natura 2000. Découvrez la biodiversité du site Natura 2000 des Coteaux du ruisseau des Gascons et – dans cet endroit préservé – observez de près les fameuses orchidées sauvages. +33 6 45 12 70 92 Découvrez la biodiversité du site Natura 2000 des Coteaux du ruisseau des Gascons et – dans cet endroit préservé – observez de près les fameuses orchidées sauvages.

Avec Morgane d’Au Fil des Séounes et Florent du Conservatoire des Espaces Naturels, co-gestionnaires de ce site Natura 2000. Au fil des Séounes

Saint-Urcisse Mairie Saint-Urcisse

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Saint-Urcisse Autres Lieu Saint-Urcisse Adresse Saint-Urcisse Mairie Ville Saint-Urcisse lieuville Saint-Urcisse Mairie Saint-Urcisse Departement Lot-et-Garonne

Sur les traces des orchidées sauvages Saint-Urcisse 2022-05-14 was last modified: by Sur les traces des orchidées sauvages Saint-Urcisse Saint-Urcisse 14 mai 2022 Lot-et-Garonne Saint-Urcisse

Saint-Urcisse Lot-et-Garonne