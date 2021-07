Aubervilliers Centre commercial - Cité Émile Dubois Aubervilliers, Seine-Saint-Denis Sur les traces des habitants de la cité Emile-Dubois – Prélude à l’exposition “La vie HLM” Centre commercial – Cité Émile Dubois Aubervilliers Catégories d’évènement: Aubervilliers

Seine-Saint-Denis

le dimanche 19 septembre

le dimanche 19 septembre à Centre commercial – Cité Émile Dubois

À travers un parcours urbain guidé en cinq étapes dans le quartier Émile-Dubois-Maladrerie à Aubervilliers, l’AMuLoP invite le grand public à découvrir une histoire singulière et méconnue. Chaque étape est associée à un lieu, une époque et à un récit de vie d’un.e habitant.e des 800 afin d’incarner au mieux le discours historique. Les visites aborderont l’histoire du quartier depuis 1950 jusqu’en 2000 et reviendront sur les évolutions du territoire de la banlieue.

Jauge maximale limitée à 30 personnes

Balades guidées autour du quartier Emile Dubois à la découverte de l’histoire des habitant(e)s Centre commercial – Cité Émile Dubois 156 rue Danielle Casanova 93300 Aubervilliers Aubervilliers Robespierre – Cochennec – Péri Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:30:00

