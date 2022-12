Sur les traces des dinosaures de Sainte-Victoire Beaurecueil Beaurecueil Grand Site Concors Sainte-Victoire Beaurecueil Catégories d’évènement: Beaurecueil

Bouches-du-Rhône Beaurecueil EUR 12 12 Jérôme, guide-conférencier géologue de Secrets d’ici vous propose de (re)découvrir le site de Roques Hautes, un authentique site paléontologique contenant des restes de dinosaures ayant vécu dans notre région. Ce parcours permet d’évoquer les véritables œufs fossiles (dont la réserve est toute proche mais dont l’accès est interdit) et d’explorer ces incroyables témoignages du passé de notre région. Jérôme adapte son discours à chaque tranche d’âge (à partir de 4 ans) sans oublier d’impliquer les adultes.

Venez vite découvrir cette visite insolite qui vous apportera un regard nouveau sur le monde fascinant des dinosaures.



➜ Visite à pied

➜ Départ sur le parking de l’Aurigon, Roques Hautes, 13100 Beaurecueil

➜ Langue : en français

➜ Durée : 2h environ



Réservations auprès des conseillers en séjour de l'Office de Tourisme d'Aix-en-Provence ou sur le site de l'Office de Tourisme d'Aix-en-Provence. Au pied de la montagne Sainte-Victoire, venez vite découvrir cette visite insolite qui vous apportera un regard nouveau sur le monde fascinant des dinosaures !

