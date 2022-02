Sur les traces des contes Centre culturel Breton Yezhoù ha Sevenadur, 5 mars 2022, Saint-Herblain.

Sur les traces des contes » avec Yann-Bêr Quirion et [Kentelioù an noz](http://breton-nantes.bzh). ————————————————————————————————– Ici, nous vous proposons de bavarder autour d’un conte connu ou moins connu. Lors de cet atelier, une forme de ce conte sera dite puis, après l’écoute du conte, on donnera quelques témoignages pour mener l’enquête (À quel endroit dans le monde et quand a-t-il été collecté ? Quelles formes a-t-il pris selon les lieux où il a été collecté ? Quels autres contes peut-on lui comparer ?). Chacun pourra alors poser des questions, donner des informations qu’il possède ou dire ce qu’il en pense… Ce sera une sorte d’enquête policière pour essayer de mieux connaître les personnages et les évènements et prendre du plaisir à bavarder. Rendez-vous avec Yann-Ber Quirion qui propose l’émission «Kaozioù ha Marvailhoù» sur [Radio Naoned](https://www.radionaoned.bzh/fr/)

