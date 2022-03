Sur les traces des Communards : visite-spectacle, 21 mai 2022, .

Date et horaire exacts : Le dimanche 22 mai 2022

de 15h00 à 17h30

Le samedi 21 mai 2022

de 15h00 à 17h30

payant

La troupe des Mystères du Vieux Paris revient pour vous proposer une toute nouvelle visite spectacle sur le Paris de la Commune. A l’occasion de son 150ème anniversaire, venez découvrir la glorieuse et tragique histoire de cette révolution sociale et populaire, en reprenant les chansons et les airs de l’époque. Du Temps des Cerises à l’Internationale, nous ferons résonner ces airs et chansons plus ou moins connus sur les derniers lieux témoins de cette époque. Des hauteurs de Belleville aux abords du cimetière du Père-Lachaise, c’est une balade très atypique dans le 20ème arrondissement qui vous attend, aussi ludique que pédagogique !

La guerre franco-prusse, qui avait fait chuter le Seconde Empire, venait d’infliger à Paris un siège terrible où, affamés, les habitants avaient dû abattre les animaux du zoo du Jardin des Plantes, pour les plus riches, quand les plus pauvres se contentaient de rats. Le gouvernement français capitule alors face à la Prusse. En mars 1871, les Parisiens se sentant trahis et humiliés s’insurgent et se révoltent en prenant le contrôle de la ville et proclament la Commune. 72 jours d’une glorieuse utopie sociale qui deviendra un mythe fondateur du socialisme et des luttes ouvrières.

Mais le gouvernement, réfugié à Versailles, entend bien écraser cette révolution populaire. Le 21 mai débute la Semaine sanglante où 130.000 militaires pénètrent dans Paris et se lancent dans une terrible chasse à l’homme. Les barricades s’érigent et au fil des combats, les Fédérés se réfugient dans l’Est parisien et plus particulièrement au Père-Lachaise où les derniers combats firent rage. Le 28 mai 1871, la dernière barricade tomba, c’en était fini de la Commune. L’Ordre était rétabli et « la République » avait gagné.

Contact : contact@sous-les-paves.com https://www.sous-les-paves.com/produit/communards-visite-spectacle/ https://www.facebook.com/Sous.Les.Paves.fr

Balade;Histoire;Humour;Loisirs;Spectacle musical;Théâtre

Date complète :

2022-05-21T15:00:00+01:00_2022-05-21T17:30:00+01:00;2022-05-22T15:00:00+01:00_2022-05-22T17:30:00+01:00

romain jacquot