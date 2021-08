Paris Belleville île de France, Paris Sur les traces des Communards | Les Mystères du Vieux Paris Belleville Paris Catégories d’évènement: île de France

Sur les traces des Communards | Les Mystères du Vieux Paris Belleville, 22 août 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 22 août 2021

de 15h à 17h

Visites guidée théâtralisée. Accompagnés de communards, laissez-vous guider à travers le 20e arrondissement sur les traces de la Commune de Paris, dans un parcours immersif qui vous mènera de la Villa des Otages jusqu’au cimetière du Père Lachaise et son tristement célèbre mur des fédérés. Retracer les 72 jours de la commune de paris Mars 1871. Les soldats envoyés pour réprimer la révolte parisienne fraternisent avec le peuple et se retournent contre leurs dirigeants : c’est le début de la Commune. 72 jours d’utopie sociale qui s’achèveront dans une grande violence à la fin du mois de Mai, lors de la Semaine Sanglante. En 2021, nous célébrons le 150e anniversaire de l’insurrection de la Commune de Paris. A cette occasion, un guide de Paris exhume les mémoires de son aïeul, élu à la mairie du 20e arrondissement à la fin du 19e siècle. Flanqué d’une poignée de “communeux” : un ouvrier, un garde national fédéré et une “pétroleuse”, il retracera les grandes heures et les tragédies de cette période encore très controversée. Un spectacle vivant, qui porte les voix des parisiens d’autrefois dans les lieux mêmes qui les ont vus rêver, lutter, puis mourir. Animations -> Visite guidée Belleville Belleville Paris 75020

