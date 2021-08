Moulins-sur-Tardoire Grotte du Placard Charente, Moulins-sur-Tardoire Sur les traces des chasseurs-cueilleurs de la Préhistoire Grotte du Placard Moulins-sur-Tardoire Catégories d’évènement: Charente

### Partir à la découverte d’une grotte préhistorique authentique aux parois gravées il y a 20 000 ans, c’est possible en Charente ! Venez visiter la grotte du Placard et son nouvel espace immersif. Au programme : visite virtuelle de la grotte à 360°, exposition temporaire à partir de l’album BD _Le signe de Pao_ des Editions Eidola, borne interactive pour découvrir les collections archéologiques, initiation au tir au propulseur… Retrouvez toute l’actualité du site préhistorique du Placard sur : [https://patrimoine16.lacharente.fr](https://patrimoine16.lacharente.fr/sites-du-departement/vilhonneur/)

Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de place limité.

Partir à la découverte d'une grotte préhistorique authentique aux parois gravées il y a 20 000 ans, c'est possible en Charente !

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:30:00

