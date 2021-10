Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais Rhône, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais Sur les traces des bâtisseurs du Prieuré Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais Catégories d’évènement: Rhône

Sur les traces des bâtisseurs du Prieuré Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, 26 octobre 2021, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais. Sur les traces des bâtisseurs du Prieuré 2021-10-26 14:30:00 14:30:00 – 2021-10-26 15:30:00 15:30:00 Musée du Prieuré 3 rue de l’Eglise

Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais Rhône Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais EUR 3 3 Venez en famille pour une visite et une animation au musée du Prieuré pour comprendre comment on construisait au temps des moines. musee.leprieure@agglo-villefranche.fr +33 4 74 07 31 94 https://www.agglo-villefranche.fr/le-cloitre-de-salles-arbuissonnas.html dernière mise à jour : 2021-10-21 par Office de tourisme du Beaujolais

Lieu Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais Adresse Musée du Prieuré 3 rue de l'Eglise Ville Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais