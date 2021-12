Combloux Combloux Combloux, Haute-Savoie Sur les traces des animaux Combloux Combloux Catégories d’évènement: Combloux

Haute-Savoie

Parking de la Cry 2800, route de la Cry-Cuchet Combloux

2021-02-08 13:30:00 – 2021-02-08 16:30:00 Parking de la Cry 2800, route de la Cry-Cuchet

Combloux Haute-Savoie Connaissez-vous les animaux des montagnes ? Venez rencontrer l’animatrice du Centre de la Nature Montagnarde, il paraît qu’elle sait plein de choses amusantes sur les animaux… On dit même qu’elle en est toujours entourée ! Saurez-vous les reconnaître ? info@combloux.com +33 4 50 58 60 49 Parking de la Cry 2800, route de la Cry-Cuchet Combloux

