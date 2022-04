Sur les traces des animaux Aulon Aulon Catégories d’évènement: Aulon

Hautes-Pyrénées

Sur les traces des animaux Aulon, 6 mai 2022, Aulon. Sur les traces des animaux Maison de la Nature AULON Aulon

2022-05-06 09:00:00 09:00:00 – 2022-05-06 12:00:00 12:00:00 Maison de la Nature AULON

Aulon Hautes-Pyrénées Aulon En compagnie de l’animateur de la Réserve Naturelle Régionale d’Aulon, partez sur la piste de la faune locale lors d’une balade forestière. Comme vous le savez les animaux sauvages sont difficiles à observer, cependant ils laissent tout le temps des traces de leur passage. Par un petit travail d’enquête vous apprendrez à déceler les nombreux indices de présence et à les relier à leurs auteurs.

Rendez-vous le vendredi 6 mai à la Maison de la Nature d’Aulon (65240) à 9h, le retour se fera aux alentours de midi. Prévoir vêtements adaptés et chaussures de marche.

Renseignements et inscription au 05 62 39 52 34 ou par mail à rnr.aulon@orange.fr. rnr.aulon@orange.fr +33 5 62 39 52 34 Maison de la Nature AULON Aulon

