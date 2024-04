Sur les traces d’Elias Robert Théâtre intercommunal d’Etampes Étampes, samedi 18 mai 2024.

Sur les traces d’Elias Robert Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 14h00 Théâtre intercommunal d’Etampes

2024 marque les 150 ans de la mort d’Elias Robert (Etampes, 1821 – Passy, 1874), sculpteur classique du Second Empire dont le fonds d’atelier est à l’origine du Musée d’Etampes.

Composé d’esquisses, de portraits et de modèles originaux pour les décors de monuments parisiens, cet ensemble révèle la vie et l’oeuvre de cet artiste intimement lié à l’histoire du Pays d’Etampes et du Paris haussmannien.

Le Théâtre intercommunal d'Etampes est un lieu emblématique du Sud de l'Essonne. Premier projet de l'architecte Gabriel Davioud, il est inauguré en 1852. Unique théâtre à l'italienne en activité en Essonne, son architecture est le témoin direct des arts du spectacle au XIXe siècle.

La programmation pour la Nuit européenne des musées est proposée par le Musée intercommunal d’Étampes. Parking à proximité

© Portrait d’Elias Robert, daguerréotype, Musée intercommunal d’Etampes