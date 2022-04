Sur les traces de Vauban Besançon, 17 avril 2022, Besançon.

Sur les traces de Vauban Rue des Fusillés de la Résistance Citadelle Besançon

2022-04-17 – 2022-09-11 Rue des Fusillés de la Résistance Citadelle

Besançon Doubs

Visite comédien « Sur les traces de Vauban »

L’illustre ingénieur militaire vous dévoile les secrets de l’enceinte et vous fait partager ses connaissances et sa passion sur l’histoire et l’architecture de la Citadelle.

Les 17, 20 et 24 avril à 15h30

le 1er et 26 mai à 15h30

le 19 juin à 15h30

Tous les dimanches de juillet et août à 14h30 et à 16h00

le 11 septembre à 15h30

Annulation de la visite 1 h avant en cas d’absence d’inscriptions ou de météo défavorable.

Durée : Environ 1h

Lieu : Front royal

Public concerné : tout public

sem.citadelle@citadelle.com +33 3 81 87 83 33 http://www.citadelle.com/fr/evenements-citadelle/visites.html

Rue des Fusillés de la Résistance Citadelle Besançon

