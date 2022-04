Sur les traces de Tarka la loutre

Sur les traces de Tarka la loutre, 15 juillet 2022

Prévoir des bottes centre-riviere@eau-et-rivieres.org +33 2 96 43 08 39 http://eau-et-riviere.org/ Cette animation, qui s’adresse avant tout aux enfants, est une invitation à découvrir la loutre, mammifère emblématique de nos milieux aquatiques. Sous forme de jeu de piste, indice après indice, nous suivrons les traces de Tarka, la reine de l’étang de Plounérin.

