Sur les traces de Sérusier: randonné-découverte Châteauneuf-du-Faou, samedi 27 avril 2024.

Les Visites de Déclic vous propose une randonnée-découverte « Sur les traces de Sérusier » à Châteauneuf-du-Faou

Randonnée-découverte non adaptée aux PMR

Durée de la visite: 2h00

Quel lien peut donc unir un artiste académique parisien à une cité bretonne du centre Finistère ? Pour le comprendre, parcourez les rues et les chemins de Châteauneuf-du-Faou et découvrez la vie de ce peintre, et son attachement mystique à la belle Bretagne…

Une randonnée au dénivelé parfois important, qui retrace la vie de Paul Sérusier, élève de Paul Gauguin. Un parcours surprenant… .

Début : 2024-04-27 10:00:00

fin : 2024-04-27

Office de Tourisme

Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne

