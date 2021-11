Vendeville Mairie de Vendeville Nord, Vendeville Sur les traces de Sainte-Rita Mairie de Vendeville Vendeville Catégories d’évènement: Nord

le dimanche 19 juin 2022 à 14:00

Célèbre ville de pèlerinage dédiée à Sainte-Rita, nous y découvrirons ce qui en fait son originalité à travers ses histoires économiques, agricoles et sacrées.

Sur inscription : 5€ (adhérent) / 10€ (non adhérent)

Laissez-vous guider sur les pas de Sainte Rita, à la découverte de son histoire à Vendeville.

2022-06-19T14:00:00 2022-06-19T16:00:00

