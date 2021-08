Dieulefit Office de Tourisme Dieulefit, Drôme Sur les traces de Saint-Roch à Dieulefit Office de Tourisme Dieulefit Catégories d’évènement: Dieulefit

Drôme

Sur les traces de Saint-Roch à Dieulefit Office de Tourisme, 17 septembre 2021, Dieulefit. Sur les traces de Saint-Roch à Dieulefit

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Office de Tourisme

RV à l’Office de Tourisme de Dieulefit. Remise à l’accueil d’une présentation du parcours, d’une carte et de questions à trouver. Départs : vendredi, samedi & dimanche aux heures d’ouverture. Attention fin du parcours une heure avant la fermeture de l’Office de Tourisme. Parcours d’orientation dans la Viale de Dieulefit Office de Tourisme 1 Place Abbé Magnet, 26220 Dieulefit Dieulefit Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T09:30:00 2021-09-17T17:30:00;2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Dieulefit, Drôme Autres Lieu Office de Tourisme Adresse 1 Place Abbé Magnet, 26220 Dieulefit Ville Dieulefit lieuville Office de Tourisme Dieulefit