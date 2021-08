Rezé Le Chronographe Loire-Atlantique, Rezé Sur les traces de Ratiatum – Jeu de piste en famille Le Chronographe Rezé Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Jeu de piste en famille (à partir de 7 ans), où parents et enfants partent explorer le site archéologique de Saint-Lupien et les vestiges du port de Ratiatum, à la recherche des traces de son histoire. Tout au long du parcours, petits et grands observent, décodent et recueillent des indices sur leur carnet de bord.

Gratuit, réservation sur place, dans la limite des places disponibles. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

2021-09-18T11:30:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:30:00

