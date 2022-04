Sur les traces de nos amis à 2 ou à 4 pattes Cortambert, 21 avril 2022, Cortambert.

Cortambert Saône-et-Loire

EUR 22 22 « Muni de ton carnet d’explorateur et d’une paire de jumelles, observe et reconnais les traces et empreintes laissées par nos petits amis les animaux. »

Explo, explo. et bricolage nature : animation découverte de la Nature, traces et empreintes laissées par nos petits animaux sauvages et fabrication d’un abri pour les hérissons ou d’un hôtel à insectes…

Animation pour les enfants de 6 à 12 ans. Goûter inclus.

