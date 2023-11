Sur les traces de Nicolas de Staël. Lettres 1926-1955 | Performance théâtralisée | Cie Clair-obscur Musée d’Art Moderne de Paris Paris, 9 novembre 2023, Paris.

Du jeudi 09 novembre 2023 au samedi 11 novembre 2023 :

samedi

de 16h00 à 17h15

jeudi

de 19h00 à 20h15

.Public adolescents adultes. gratuit

Réservation en ligne préalable.

A l’occasion de l’exposition Nicolas de Staël au Musée d’Art moderne de Paris, la comédienne Vanina Delannoy propose une performance théâtralisée des correspondances de l’artiste.

A l’occasion de l’exposition Nicolas de Staël

au Musée d’Art moderne de Paris, la comédienne Vanina Delannoy propose

une performance théâtralisée des correspondances de l’artiste le jeudi 09 novembre à 19h et le samedi 11 novembre à 16h en salle Matisse (niveau 3 du musée).

Durée : 1h15

Gratuit sur réservation en ligne préalable

Tout

au long de sa vie, Nicolas de Staël a entretenu des relations

épistolaires foisonnantes avec ses plus proches amis nous offrant ainsi

en quelque sorte son autobiographie.Ce

spectacle conçu autour d’une sélection de lettres propose au public une

immersion intime dans la vie du peintre pour y découvrir son rapport au

monde, à l’art et à sa peinture.« Dire

les lettres de Nicolas de Staël est un moment que je vis comme une

rencontre à partager, un sillon tracé pour le suivre. Faire un choix

dans la profusion de ses lettres a été difficile et il est forcément

subjectif. J’ai voulu retrouver Nicolas de Staël dans ses voyages, les

lieux de vie qu’il a choisis pour avancer, se construire. » – Vanina

DelannoyConception et interprétation : Vanina Delannoy

Mise en scène : Elsa Tauveron-Wexler

Régie son et lumière: Mohn

Musée d’Art Moderne de Paris 11, avenue du Président Wilson 75016 Paris

Patrick Denis Vanina Delannoy, performance Sur les traces de Nicolas de Staël