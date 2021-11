Arles Rue de la Calade Arles, Bouches-du-Rhône Sur les traces de Mérinos et de la Routo Rue de la Calade Arles Catégories d’évènement: Arles

Rue de la Calade, le dimanche 14 novembre à 16:00

Déambulation Lecture et Musique dans les rues du quartier de l’Hauture (départ Bas Rue de la Calade) “Sur les traces de Mérinos et de la Routo” Sylvain Prudhomme : écrivain, Prix Fémina “Sur les routes” Ajaproun : Chants populaires des Pays d’Oc et d’Italie Gratuit – Tout public En cas d’intempéries, l’événement sera déplacé à la Chapelle de la Madeleine (19 Rue de la Madeleine, 13200 Arles)

