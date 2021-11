Arles 1 rue de la Calade,Arles Arles, Bouches-du-Rhône Sur les traces de Mérinos et de la Routo 1 rue de la Calade,Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Sur les traces de Mérinos et de la Routo 1 rue de la Calade,Arles, 14 novembre 2021, Arles. Sur les traces de Mérinos et de la Routo

1 rue de la Calade, Arles, le dimanche 14 novembre à 14:00

Le CIQ de l’Hauture vous propose une déambulation à travers le quartier, sur un itinéraire reprenant une (toute petite) partie de “la Routo”, futur GR 69 constitué des chemins de transhumance, avec une alternance de textes dits par Sylvain Prudhomme et de chants traditionnels par le duo Ajaproun sur les dix étapes d’un parcours décrivant une boucle, depuis le bas de la rue de la Calade jusqu’au bas des arènes.

accès libre

Déambulation musicale et littéraire avec Sylvain prudhomme et le duo Ajaproun 1 rue de la Calade,Arles 1 rue de la calade, Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-14T14:00:00 2021-11-14T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu 1 rue de la Calade,Arles Adresse 1 rue de la calade, Arles Ville Arles lieuville 1 rue de la Calade,Arles Arles