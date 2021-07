Tancarville Tancarville Seine-Maritime, Tancarville Sur les traces de Maurice Leblanc et d’Arsène Lupin à Tancarville Tancarville Tancarville Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Tancarville Seine-Maritime Tancarville Tancarville possède un château médiéval le plus vaste de Normandie. Maurice Leblanc y a fait de nombreux séjours, et s’en est inspiré dans plusieurs aventures d’Arsène Lupin souvent en brouillant les pistes, ailleurs. Mettons nos pas dans les siens pour démêler le vrai du faux dans ses descriptions et nominations…

Attention: pas de visite intérieur du château

