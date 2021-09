Hindisheim Chapelle de la Vierge Bas-Rhin, Hindisheim Sur les traces de Marie, de chapelles en églises Chapelle de la Vierge Hindisheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Chapelle de la Vierge, le dimanche 19 septembre à 14:00

### Découverte des chapelles et églises du Pays de Saint-Ludan lors d’un circuit. Le fil conducteur sera la découverte des représentations de Marie dans les chapelles et églises du Pays de Saint-Ludan. Un quizz pour les jeunes sera à disposition. 14h : Hindisheim, chapelle de la Vierge 15h : Limersheim, église Saint-Denis 16h : Nordhouse, chapelle Saint-Ludan 17h : Hipsheim, église Saint-Ludan 18h : Ichtratzheim, église Saint-Gall Pour ceux qui le souhaitent, le flyer de présentation et le fichier “.gpx” pourra être téléchargé à partir du site paroisses-stludan.fr _Informations pratiques :_ _Les visites durent 30 minutes pour laisser le temps de rejoindre l’étape suivante en vélo, à pied ou en voiture (s’il pleut)._

Gratuit. Accès libre. Départ du circuit à la Chapelle de la Vierge à 14h. Les visites durent 30 minutes pour laisser le temps de rejoindre l’étape suivante en vélo, à pied ou en voiture (s’il pleut).

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:30:00

