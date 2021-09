Sixt-Fer-à-Cheval Jardin de l'abbaye de Sixt Haute-Savoie, Sixt-Fer-à-Cheval Sur les traces de Marcel, l’univers d’un jeune berger Jardin de l’abbaye de Sixt Sixt-Fer-à-Cheval Catégories d’évènement: Haute-Savoie

le dimanche 19 septembre à Jardin de l'abbaye de Sixt

Munis d’un carnet d’exploration à compléter, les enfants deviennent tour à tour explorateurs, scientifiques ou bien encore archéologues afin de retrouver les éléments disparus du carnet de Marcel. Une véritable enquête à “remonter le temps” à la découverte de l’histoire des alpages de Sixt-Fer-à-Cheval. Cet atelier est proposé par le Conservatoire des espaces naturels de la Haute-Savoie / Asters.

Inscription préalable auprès de l’office de tourisme.

À la découverte de l'histoire des Alpes de Sixt-Fer-à-Cheval

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

Lieu Jardin de l'abbaye de Sixt Adresse abbaye sixt-fer-à-Cheval Ville Sixt-Fer-à-Cheval