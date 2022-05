Sur les traces de Louis Pasteur dans le « bon pays » : Montigny les Arsures Arbois, 7 mai 2022, Arbois.

Sur les traces de Louis Pasteur dans le « bon pays » : Montigny les Arsures

2022-05-07 – 2022-05-07

Arbois Jura

EUR Le samedi 7 mai, samedi 4 juin, les mercredis 6 et 20 juillet, les mercredis 3 et 17 août et le dimanche 18 septembre

Randonnées commentées par Xavier Goubard, guide accompagnateur de montagne, pour découvrir Montigny qui a particulièrement compté dans la vie de Louis Pasteur. Tous publics un peu marcheurs. Durée 2h30. Chaussures de marche. Nombre de places limitées.

Montigny-les-Arsures abrite la vigne achetée par le savant sur laquelle il a mené une expérience en 1878 qui a mis fin définitivement après plus de 20 ans de polémique, au débat lié à la génération spontanée des microbes.

+33 3 84 66 11 72

Arbois

