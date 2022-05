Sur les traces de Louis Pasteur dans le « bon pays » : Mont Poupet Saint-Thiébaud Saint-Thiébaud Catégories d’évènement: Jura

Sur les traces de Louis Pasteur dans le « bon pays » : Mont Poupet

Saint-Thiébaud Jura Saint-Thiébaud EUR Samedi 28 mai, samedi 18 juin, mercredi 13 juillet, mercredi 10 août, mercredi 24 août, samedi 17 septembre Randonnées commentées par Xavier Goubard, guide accompagnateur de montagne, pour découvrir le Mont Poupet, qui a particulièrement compté dans la vie de Louis Pasteur.

