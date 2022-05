Sur les traces de Louis Pasteur dans le « bon pays » : Marnoz Marnoz, 27 juillet 2022, Marnoz.

Sur les traces de Louis Pasteur dans le « bon pays » : Marnoz Marnoz

2022-07-27 – 2022-07-27

Marnoz Jura Marnoz

EUR Le mercredi 27 juillet et le mercredi 31 aout à 9h30

Randonnées commentées par M. Goubard, accompagnateur en montagne, pour découvrir Marnoz qui a particulièrement compté dans la vie Pasteur. Il y a passé une partie de son enfance entre 2 ans et demi et l’âge de 8 ans : l’occasion d’évoquer la vie d’un fils d’artisan dans un village du Jura, l’éducation donnée par son père tanneur et ancien soldat de Napoléon très curieux de tout et par sa mère, une fille de jardinier pleine d’imagination, la tannerie familiale au bord de la vache, les souvenirs de Pasteur de son enfance. Durée : 2h30

XGOUBARD

Marnoz

dernière mise à jour : 2022-05-02 par