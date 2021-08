Sur les traces de l’homme de Néandertal : découverte du paléosite de Saint-Césaire ! Paléosite, 18 septembre 2021, Saint-Césaire.

### Véritable machine à remonter le temps, le Paléosite de Saint-Césaire vous emmène sur les traces de l’homme de Néandertal ! Depuis 2005, le Paléosite invite petits et grands à un fabuleux voyage dans le temps. Au fil des différentes salles du centre d’interprétation, vous serez saisis par l’importance de cette fabuleuse découverte de Pierrette à Saint-Césaire, Néandertal agée de 35 000 ans qui est venue bouleverser les théories de l’évolution humaine. Au travers films, animations et ateliers ludiques, vous en saurez plus sur l’environnement et les modes de vie de cette espèce disparue. Le long du parcours extérieur animé et sonorisé dans un parc de 10 ha, approchez les modes de vie de nos lointains cousins comme si vous y étiez : reconstitutions de scènes préhistoriques, camp néandertalien, village sapiens, animaux et cimetière de mammouths. – Animations participatives et ateliers démonstratifs (allumage du feu, taille de silex, tir au propulseur, initiation à la fouille archéologique, modelage d’argile et art pariétal, etc.) – Ateliers spéciaux autour de l’alimentation et des soins à l’époque préhistorique, par Stéphanie ROUMEGOUS, – Visites guidées du gisement archéologique de la Roche à Pierrot, – Mini-exposition sur le patrimoine préhistorique et archéologique réalisée pour les enfants, avec un quizz et des petits lots à gagner.

