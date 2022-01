Sur les traces de l’Histoire Amoureuse des Gaules Château de Bussy-Rabutin Bussy-le-Grand Catégories d’évènement: Bussy-le-Grand

Savais-tu que Roger de Rabutin était un éternel amoureux ? Qu’il adorait parler d’Amour et conter fleurette aux belles dames de la Cour ? Il a été jusqu’à écrire un livre L’histoire amoureuse des Gaules où il racontait qui était amoureux de qui ! Pour les vacances de février, notre facétieux Casanova te propose de partir sur la piste de son fameux récit ; aidé de Dame Iris des Coeursbrisés, résous les différentes énigmes et reconstitues les différents couples présents au château. A la fin du jeu de piste, un chocolat chaud te sera offert !

Sur réservation ; 6 euros par enfant

