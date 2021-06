Caen Caen Caen, Calvados Sur les traces de l’archéologue du musée Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Sur les traces de l’archéologue du musée Caen, 26 juin 2021-26 juin 2021, Caen. Sur les traces de l’archéologue du musée 2021-06-26 15:00:00 – 2021-06-26 15:45:00 Musée de Normandie Château

Caen Calvados Caen Le musée de Normandie propose une animation à faire en famille sur les traces de l’archéologue du musée

Venez découvrir l’archéologie et voyagez dans le temps entre la Préhistoire et les Vikings… Qui sait, vous trouverez peut-être le trésor perdu de l’archéologue du musée ?Une animation pour les 8-13 ans en famille.Durée : 45 minOuverture des réservations 2 mois avant la date de l’animation : mdn-reservation@caen.fr Le musée de Normandie propose une animation à faire en famille sur les traces de l’archéologue du musée Venez découvrir l’archéologie et voyagez dans le temps entre la Préhistoire et les Vikings… Qui sait, vous trouverez peut-être le… mdn-reservation@caen.fr +33 2 31 30 47 60 https://musee-de-normandie.caen.fr/ Le musée de Normandie propose une animation à faire en famille sur les traces de l’archéologue du musée Venez découvrir l’archéologie et voyagez dans le temps entre la Préhistoire et les Vikings… Qui sait, vous trouverez peut-être le… Le musée de Normandie propose une animation à faire en famille sur les traces de l’archéologue du musée

Venez découvrir l’archéologie et voyagez dans le temps entre la Préhistoire et les Vikings… Qui sait, vous trouverez peut-être le trésor perdu de l’archéologue du musée ?Une animation pour les 8-13 ans en famille.Durée : 45 minOuverture des réservations 2 mois avant la date de l’animation : mdn-reservation@caen.fr

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Étiquettes évènement : Autres Lieu Caen Adresse Musée de Normandie Château Ville Caen lieuville 49.18569#-0.3635