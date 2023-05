Sur les traces de l’alpinisme : Un ciné-concert gratuit à la cinémathèque Robert Lynen ! La cinémathèque Robert Lynen Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris Sur les traces de l’alpinisme : Un ciné-concert gratuit à la cinémathèque Robert Lynen ! La cinémathèque Robert Lynen, 26 mai 2023, Paris. Le vendredi 26 mai 2023

de 18h00 à 20h00

.Public adolescents adultes. A partir de 13 ans. gratuit Réservation obligatoire par mail à dasco-contact-cinematheque@paris.fr Venez (re) découvrir sous un éclairage inédit le film documentaire muet « A la conquête des cimes ». La cinémathèque Robert Lynen fait la part belle à la créativité des artistes et programme la projection d’un film documentaire muet « À la conquête des cimes » (1925, 50 min) en couleur teintée virée, issu de son fonds patrimonial. À cette occasion, les élèves du Conservatoire parisien à caractère régional s’associent à cet évènement et proposent la création d’un univers sonore. Cette œuvre filmographique d’un autre temps apparait sous un éclairage inédit. La cinémathèque Robert Lynen 11 rue Jacques Binger 75017 Paris Contact : dasco-contact-cinematheque@paris.fr

La cinémathèque Robert Lynen 11 rue Jacques Binger 75017 Paris Contact : dasco-contact-cinematheque@paris.fr

