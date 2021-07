Sur les traces de la vie de la famille impériale Musée Napoléon, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Val-de-Louyre-et-Caudeau.

Sur les traces de la vie de la famille impériale

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Napoléon

### Pénétrez dans ce manoir familial, habité par un descendant Bonaparte, et découvrez les souvenirs personnels de la famille impériale… Au cours de la visite vous entrerez dans l’intérieur du chateau de la Pommerie (ISMH) et vous y découvrirez plus de 600 objets, oeuvres d’art et souvenirs personnels de la famille impériale. Vous relierez ces souvenirs à l’Histoire de France et aux personnages qui les ont utilisés. Une plongée dans un passé glorieux à la fois proche et lointain. Plus de 150 de ces souvenirs sont classés au titre des Monuments historiques.

6 €. Gratuit -12 ans.

Pénétrez dans ce manoir familial, habité par un descendant Bonaparte, et découvrez les souvenirs personnels de la famille impériale…

Musée Napoléon La Pommerie, 24510 Val-de-Louyre-et-Caudeau Val-de-Louyre-et-Caudeau Dordogne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T18:00:00