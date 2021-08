Sur les traces de la plus ancienne famille de confiseurs de Nancy : les Lefèvre ! Au Duché de Lorraine – Confiserie Lefèvre-Lemoine, 18 septembre 2021, Pont-à-Mousson.

### Cette boutique de confiseries familiale et emblématique de Nancy a ouvert ses portes en 1933. La saga pâtissière des frères Lefèvre a débuté à Nancy en 1840. C’est ici qu’a été imaginée une petite boite en métal rouge et or qui sent bon la bergamotte, et que le réalisateur Jean-Pierre Jeunet fera apparaitre dans le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain, en 2001. La saga pâtissière des frères Lefèvre a débuté bien auparavant à Nancy : en 1840. Antoine Lefèvre fonde alors, rue de la Faïencerie à Nancy, une fabrique de pain d’épices et de biscuits de Reims. Confiseur et biscuitier, il forme son jeune frère, Romain, qui fondera en 1846 à Nantes une fabrique de biscuits : les petits LU. Toujours demeurée familiale, la boutique de confiseries _Au Duché de Lorraine_ a traversé le temps intacte. Devanture et vitrines sont un témoignage rare de l’art du confiseur au début du XXe siècle. Les étalages de présentation en acier et cuivre nickelé ont été réalisés par les établissements nancéiens Hass de 1933 à 1939. Gourmandises sucrées de Nancy sont présentées parmi un mobilier lorrain du XIXe siècle et des boiseries réalisées par l’ébéniste Bezard. Faïences de Lunéville – Saint Clément et Emaux de Longwy sont mis à l’honneur depuis l’origine. Des luminaires exécutés par les établissements Muller Frères de Lunéville participent à l’ensemble. Vous pourrez en apprendre davantage, lors de votre visite, sur cette famille de confiseurs et de biscuitiers, fabricants de macarons et de bergamottes de Nancy depuis 1840.

Gratuit. Entrée libre.

Au Duché de Lorraine – Confiserie Lefèvre-Lemoine 47 rue Henri Poincaré, 54000 Nancy Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle



2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00