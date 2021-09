Poitiers Hôtel Isaïe de Rochefort (DRAC Nouvelle-Aquitaine - Site de Poitiers) Poitiers, Vienne Sur les traces de la Grand’Goule Hôtel Isaïe de Rochefort (DRAC Nouvelle-Aquitaine – Site de Poitiers) Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

Vienne

Sur les traces de la Grand’Goule Hôtel Isaïe de Rochefort (DRAC Nouvelle-Aquitaine – Site de Poitiers), 18 septembre 2021, Poitiers. Sur les traces de la Grand’Goule

le samedi 18 septembre à Hôtel Isaïe de Rochefort (DRAC Nouvelle-Aquitaine – Site de Poitiers) Gratuit. Par groupe de 15 personnes maximum. Pass sanitaire obligatoire.

Visite guidée réservée au 5-10 ans : “Sur les traces de la Grand’Goule”. Hôtel Isaïe de Rochefort (DRAC Nouvelle-Aquitaine – Site de Poitiers) 102 Grand’Rue, 86000 Poitiers Poitiers Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Poitiers, Vienne Autres Lieu Hôtel Isaïe de Rochefort (DRAC Nouvelle-Aquitaine - Site de Poitiers) Adresse 102 Grand'Rue, 86000 Poitiers Ville Poitiers lieuville Hôtel Isaïe de Rochefort (DRAC Nouvelle-Aquitaine - Site de Poitiers) Poitiers