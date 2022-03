Sur les traces de la faune nocturne La Chapelle Neuve Callac Catégories d’évènement: Callac

Côtes-d'Armor

Sur les traces de la faune nocturne La Chapelle Neuve, 23 avril 2022, Callac. Sur les traces de la faune nocturne

La Chapelle Neuve, le samedi 23 avril à 20:00

Se promener à la tombée de la nuit , y a pas mieux pour découvrir la faune nocturne ! et en breton en plus !

5 euro

Une promenade à la tombée de la nuit en breton La Chapelle Neuve 22160 Callac Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T20:00:00 2022-04-23T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Callac, Côtes-d'Armor Autres Lieu La Chapelle Neuve Adresse 22160 Ville Callac lieuville La Chapelle Neuve Callac Departement Côtes-d'Armor

La Chapelle Neuve Callac Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/callac/

Sur les traces de la faune nocturne La Chapelle Neuve 2022-04-23 was last modified: by Sur les traces de la faune nocturne La Chapelle Neuve La Chapelle Neuve 23 avril 2022 Callac La Chapelle Neuve Callac

Callac Côtes-d'Armor