Paris Centre Cuturel Coréen île de France, Paris « Sur les traces de Ji-yong » Poésie et chant Gagok Centre Cuturel Coréen Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

« Sur les traces de Ji-yong » Poésie et chant Gagok Centre Cuturel Coréen, 9 décembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 9 décembre 2021

de 19h à 20h30

gratuit

Jeudi 9 décembre à 19h Considéré comme le pionnier de la poésie coréenne moderne, Jeong Ji-yong (1902-1950) compte dans son pays parmi les poètes les plus représentatifs des années 1930. À travers ses écrits, il a su construire son propre univers en abordant des sujets marqués par l’attachement à la Corée, tout en modernisant son style au fil du temps. Autrefois censuré car soupçonné de penchants communistes, cet auteur a été réhabilité en 1988, et reste l’un des poètes préférés des Coréens. « Sur les traces de Ji-yong » est un spectacle musical comprenant plusieurs poèmes de Jeong Ji-yong présentés par le biais d’un concert de Gagok (genre lyrique traditionnel). Sélectionnés par le Korean Art Song Chamber Music Festival, les écrits du poète prennent vie grâce aux voix talentueuses de trois chanteurs et à la musique jouée par quatre musiciens, proposant treize mélodies interprétées au piano, violon et violoncelle. Composées par Hong Seung-ki, ces mélodies magnifient les poèmes les plus célèbres de Jeong Ji-yong tels « Nostalgie », « Rhapsodie nocturne », « L’oiseau venu des montagnes » ou encore « La mer », un ensemble de 9 poèmes dépeignant avec vivacité la beauté de la Mer de Corée – cette oeuvre sera d’ailleurs présentée pour la première fois en France à cette occasion. Mis en valeur par les sonorités des instruments classiques occidentaux, les textes de Jeong Ji-yong seront en outre sublimés par la majestueuse beauté des chants Gagok. Composition : Hong Seung-ki Traduction des poésies : Shin Kiong-Hi Chanteurs : Park Ye-rang (soprano), Lee Kiup (ténor), Kim Tae-il (baryton) Musiciens : Ha Hye-won et Lee Ye-bin (piano), Lee Ju-hyun (violon), Gong Eun-ji (violoncelle) ——————————————————————– Comme toutes les activités de notre Centre, cet événement est proposé gratuitement. Réservation fortement recommandée : https://centreculturelcoreen.mapado.com La réservation en ligne ouvrira 2 semaines avant la date de l’évènement. Suite aux dernières annonces du gouvernement, l’accès à notre Centre se fait sur présentation d’un pass sanitaire à l’entrée pour tout visiteur. En savoir plus sur les conditions d’obtention du Pass sanitaire : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire CENTRE CULTUREL AUDITORIUM Spectacles -> Opéra / Musical Centre Cuturel Coréen 20 rue la Boétie Paris 75008

9, 13 : Miromesnil (122m) 9 : Saint-Augustin (277m)

Contact : Centre Culturel Coréen 0147208386 info@coree-culture.org https://www.coree-culture.org/ https://www.facebook.com/CentreCulturelCoreen https://twitter.com/KoreaCenterFR0147208386 info@coree-culture.org Spectacles -> Opéra / Musical Musique

Date complète :

2021-12-09T19:00:00+01:00_2021-12-09T20:30:00+01:00

Centre Culturel Coréen

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Cuturel Coréen Adresse 20 rue la Boétie Ville Paris lieuville Centre Cuturel Coréen Paris