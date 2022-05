Sur les traces de Jeanne Benameur Caen, 20 mai 2022, Caen.

Soirée d’inauguration de l’édition 2022 d’Époque, festival et salon du livre de Caen, avec l’écrivaine Jeanne Benameur en invitée d’honneur. nLecture musicale avec :Jeanne Benameur, auteure de La Patience des traces (éditions Actes Sud) et Le Pas d’Isis (éditions Bruno Doucey)et Benjamin Duboc, contrebassiste. nEn complicité avec le contrebassiste de jazz Benjamin Duboc, Jeanne Benameur, autrice d’une quarantaine de romans et de recueils de poésie plusieurs fois primés, nous entraînera sur les pas de la figure symbolique d’Isis dans un poème à la fois intime et universel qui rappelle que la littérature peut changer le monde. nPuis nous suivrons l’envol de Simon, psychanalyste et personnage principal de La Patience des Traces, qui part au Japon, dans les îles Yaéyama, à la recherche d’une coïncidence entre lui et le monde. nDeux formidables odes à la liberté, à l’eau, aux silences et aux rencontres. nLa lecture musicale sera suivie d’une rencontre animée par Marie-Madeleine Rigopoulos, journaliste. nPour dîner au restaurant de la bibliothèque, merci de réserver auprès de La Table des Matières.

