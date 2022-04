Sur les traces de folie Marseille 14e Arrondissement, 11 juin 2022, Marseille 14e Arrondissement.

Aux côtés de professionnels de la danse, un groupe d’amateur·ices se sont engagé·e·s dans un travail de recréation de la pièce Folie, oeuvre iconique de Claude Brumachon et Benjamin Lamarche. Après plusieurs sessions de travail et de transmission, une représentation finale se déroulera sur le Plateau du ZEF, en juin 2022.



“C’est toujours un moment d’émotion pure de transmettre Folie à un groupe de femmes et d’hommes qui s’investissent dans cette danse pulsionnelle. Cette pièce s’enracine dans notre répertoire et résonne encore et encore dans les corps qu’ils soient ceux des amateur.e.s ou des professionnel.les. Folie raconte une rupture profonde, cette rupture que nous traversons sans cesse nous humains. Cette dualité du bien et du mal dans nos corps foudroyés. Folie toujours là comme une œuvre sociale et citoyenne excite la réflexion, interroge les corps à corps, explore la matière de nos gestes, s’enfonce dans notre humanité profonde. Folie une épopée utopique vers des horizons ouverts.”

Claude Brumachon et Benjamin Lamarche.



Claude Brumachon & Benjamin Lamarche

Avec des danseurs amateurs de Marseille.



Création 2021

Durée : 30 minutes

gratuit sur réservation

