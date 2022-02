SUR LES TRACES DE CORTO MALTESE OU… LES LIEUX DE L’AVENTURE Muséum d’histoire naturelle, 4 avril 2022, Genève.

SUR LES TRACES DE CORTO MALTESE OU… LES LIEUX DE L’AVENTURE

Muséum d’histoire naturelle, le lundi 4 avril à 19:00

Corto Maltese, le personnage emblématique créé par Hugo Pratt (Rimini, 1927 – Grandvaux, 1995), un des plus importants auteurs de bandes dessinées du XXe siècle, est non seulement un magnifique et séduisant aventurier, mais aussi un voyageur infatigable et curieux. Il ne pouvait donc qu’intéresser les écrivain-e-s, les photographes et bien évidemment les géographes. C’est donc à une pérégrination originale et fantastique que nous sommes convié-e-s, puisqu’elle va nous emmener autant dans le monde de l’art – pictural, littéraire, photographique – que dans celui de la découverte de lieux géographiques réels ou transformés, pérégrination en compagnie d’un des personnages les plus fascinants de l’univers de la bande dessinée et conduite par les trois plus fin-e-s connaisseur-e-s d’Hugo Pratt. Voir le texte complet de présentation de la conférence sur le site de la [Société de Géographie de Genève (SGEO)](https://sgeo-ge.ch/sur-les-traces-de-corto-maltese-ou-les-lieux-de-laventure/).

Gratuit

Une présentation de Patrizia ZANOTTI, Marco D’ANNA et Marco STEINER, organisée conjointement par la Société de Géographie de Genève et par la Société Dante Alighieri (Genève)

Muséum d’histoire naturelle Route de Malagnou 1, 1208 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-04T19:00:00 2022-04-04T20:30:00