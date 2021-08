Chauriat Bibliothèque Chauriat, Puy-de-Dôme Sur les traces de Cluny Bibliothèque Chauriat Catégories d’évènement: Chauriat

Dans le cadre des journées clunisiennes, l’association des sites clunisiens, la commune de Chauriat et le Pays d’art et d’histoire s’associent et vous invitent à partir à la découverte de Cluny. De l’église Saint-Julien, ancien prieuré clunisien dépendant de l’abbaye de Sauxillanges, à la chapelle Sainte-Marcelle, empruntez des chemins qui vous mènent non seulement à la découverte d’une histoire riche mais aussi à la découverte des paysages de l’Espace Naturel Sensible du Puy de mur.

durée du circuit 3h

