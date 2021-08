Saint-Dié-des-Vosges Cimetière de Foucharupt Saint-Dié-des-Vosges, Vosges Sur les traces de célèbres Déodatiens Cimetière de Foucharupt Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges

Cimetière de Foucharupt, le samedi 18 septembre à 14:00

### Visitez le cimetière de Foucharupt et découvrez la correspondance entre le choix du motif iconographique de la tombe et le statut social du défunt ou de sa famille. Suivez les traces de célèbres Déodatiens (le baron Richard, Docteur Stutel, l’industriel Simon avec sa chapelle, le teinturier Charles Trimbach, Augustin Penant, etc.).

Cimetière de Foucharupt Rue Jean de Monachis, 88100 Saint-Dié-des-Vosges

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:30:00

