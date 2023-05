Sur les traces de Broussais MPAA/Broussais – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs, 1 février 2023, Paris.

Du mercredi 01 février 2023 au vendredi 02 juin 2023 :

.Public adolescents adultes. A partir de 13 ans. payant Plein : 40€

Réduit : 20€

Ce prix comprend 9 séances d’atelier, la répétition générale ainsi que la restitution.

Cet atelier donne la parole à toutes les personnes qui ont vu évoluer le quartier de l’Hôpital Broussais ou qui ont fréquenté la MPAA. Les participant·e·s créeront leur récit-mémoire en mêlant travail sur l’écriture orale et l’improvisation par la voix et le corps.

Avec la conteuse Ariane Pawin, racontez vos anecdotes ou autres histoires, qu’elles soient drôles, poétiques ou poignantes. Entre paroles-croquis prises sur le vif et témoignages, cet atelier propose à chacun.e de retracer son histoire et donnera lieu, entre passé et présent, à une balade contée qui mettra en lumière toute la richesse du site et du quartier.

MPAA/Broussais – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 100 rue Didot 75014 Paris

Contact : https://www.mpaa.fr/programmation/traces-broussais 01 79 97 86 00 broussais@mpaa.fr https://www.mpaa.fr/programmation/traces-broussais

© Pauline Le Goff