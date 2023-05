SUR LES TRACES DE BROUSSAIS | FESTIVAL LES REMONTANTES, SCÈNES DE MAI MPAA/Broussais – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris SUR LES TRACES DE BROUSSAIS | FESTIVAL LES REMONTANTES, SCÈNES DE MAI MPAA/Broussais – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs, 2 juin 2023, Paris. Le vendredi 02 juin 2023

de 19h30 à 20h30

.Tout public. A partir de 8 ans. gratuit sous condition Entrée libre sur réservation afin de respecter la jauge

Une balade poétique révèle les mystères du quartier, où réel et imaginaire s’entremêlent. Restitution de l’atelier Sur les Traces de Broussais sous la forme d’une balade contée entre passé et présent qui met en lumière toute la richesse de ce quartier. Les participants·es ont créé leur récit-mémoire en mêlant travail sur l’écriture orale et l’improvisation par la voix et le corps. Paroles-croquis prises sur le vif, récits tantôt drôles, tantôt poétiques, tantôt poignants. DISTRIBUTION · Conté par Ariane Pawin MPAA/Broussais – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 100 rue Didot 75014 Paris Contact : https://www.mpaa.fr/programmation/traces-broussais-0 0179978600 broussais@mpaa.fr https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs/ https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs/ https://billetterie.mpaa.fr/spectacle?id_spectacle=557&lng=1

