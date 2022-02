Sur les traces de Bouvril… Clasville Clasville Catégories d’évènement: Clasville

Clasville Seine-Maritime Clasville Venez découvrir le spectacle “Sur les traces de Bourvil…” interprété par la chorale des amis de l’orgue. Venez découvrir le spectacle “Sur les traces de Bourvil…” interprété par la chorale des amis de l’orgue. +33 2 76 39 91 78 Venez découvrir le spectacle “Sur les traces de Bourvil…” interprété par la chorale des amis de l’orgue. Salle Bel Air Rue de la Mairie Clasville

