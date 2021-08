Tauriers Tauriers Ardèche, Tauriers Sur les traces d’avant les Dinosaures Tauriers Tauriers Catégories d’évènement: Ardèche

Tauriers

Sur les traces d'avant les Dinosaures
2021-08-22 14:30:00 14:30:00 – 2021-08-22

Tauriers Ardêche Tauriers Visite commentée sur deux sites à Empreintes de reptiles du TRIAS, sur les communes de Sanilhac et Tauriers.

Balade en nature, pour petits et grands.

Prévoir chaussures confortables plus chapeaux et eau si beau temps. demainlargentiere@gmail.com +33 7 67 10 73 07 http://demainlargentiere.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-11 par Office intercommunal du tourisme en Val de Ligne

