La Porcherie Musée Jacques Arsène d'Arsonval Haute-Vienne, La Porcherie Sur les traces d’Arsène d’Arsonval Musée Jacques Arsène d’Arsonval La Porcherie Catégories d’évènement: Haute-Vienne

La Porcherie

Sur les traces d’Arsène d’Arsonval Musée Jacques Arsène d’Arsonval, 18 septembre 2021, La Porcherie. Sur les traces d’Arsène d’Arsonval

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Jacques Arsène d’Arsonval Gratuit. Animations scientifiques accessibles à tous.

Profitez d’une visite commentée du musée pour découvrir ou redécouvrir la vie et l’œuvre d’Arsène d’Arsonval, professeur au Collège de France et académicien. Musée Jacques Arsène d’Arsonval Rue Arsène d’Arsonval, 87380 La Porcherie La Porcherie La Vie Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, La Porcherie Autres Lieu Musée Jacques Arsène d'Arsonval Adresse Rue Arsène d'Arsonval, 87380 La Porcherie Ville La Porcherie lieuville Musée Jacques Arsène d'Arsonval La Porcherie